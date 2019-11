À la rencontre des métiers pénibles: infirmière, Valérie a vu sa charge de travail s'alourdir en 21 ans de travail

La liste des métiers pénibles et les avantages pour la retraite qui y sont liés, c'est l'un des gros dossiers qui attendent le prochain gouvernement fédéral. Pour faire simple, ceux qui exercent des métiers reconnus comme pénibles pourront prendre leur retraite plus tôt ou continuer à travailler et toucher une pension plus conséquente. Un accord a été touché pour le secteur public, mais ça coince toujours dans le secteur privé.

Pour mieux comprendre la pénibilité de ces métiers, RTL INFO est parti à la rencontre de certains de ces travailleurs. Cette fois, nous avons suivi une infirmière, Valérie. Plus qu'un emploi, son métier est souvent une vocation. Notre témoin travaille depuis 21 ans en tant qu'infirmière à Namur. Malgré les difficultés, elle ne changerait sa situation pour rien au monde.