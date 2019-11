A la rencontre des métiers pénibles: nous avons suivi Etienne, policier à moto, en mission

a liste des métiers pénibles et les avantages pour la retraite qui y sont liés, c'est l'un des gros dossiers qui attendent le prochain gouvernement fédéral. Pour faire simple, ceux qui exercent des métiers reconnus comme pénibles pourront prendre leur retraite plus tôt ou continuer à travailler et toucher une pension plus conséquente. Un accord a été touché pour le secteur public, mais ça coince toujours dans le secteur privé.

Pour mieux comprendre la pénibilité de ces métiers, RTL INFO est parti à la rencontre de certains de ces travailleurs. Nous continuons ce samedi avec le métier de policier. La fonction se trouve dans la catégorie 4, soit le degré de pénibilité le plus élevé. Etienne, policier à moto, nous a dévoilé son quotidien: l'urgence, les dangers de la circulation, les horaires variables, l'agressivité de certains contrevenants, et parfois le risque lié aux interventions.