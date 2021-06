Vous pourrez bientôt vous faire vacciner dans le Chaudron de Sclessin et au Stade du pays de Charleroi: "On doit donner des coups de boost dans les grandes villes"

Les stades de Charleroi et du Standard de Liège se transformeront en centres de vaccination éphémères. Dans les prochaines semaines, les Wallons pourront donc se faire vacciner chez les Zèbres et chez les Rouches.

À Charleroi, le stade se transformera en centre de vaccination du 11 au 17 juillet, juste sous la tribune 4. L'idée est de séduire un public précis, celui des supporters, mais pas seulement : les habitants du grand Charleroi sont ciblés. Des ouvertures pourront être faites à l’ensemble de la population wallonne, selon la disponibilité des doses. Une seconde semaine sera organisée en août pour les secondes doses.

À Liège, même principe : le chaudron de Sclessin attend les candidats au vaccin dans l'espace VIP du 5 au 7 juillet, puis fin du mois pour la deuxième dose. Ici aussi, il y aura une ligne de vaccination ouverte sans rendez-vous. Et ce sont tous les habitants de la Province de Liège qui sont invités à venir se faire vacciner. Les prises de rendez-vous se font aux communes de la province de Liège.

Ce sont les vaccins Pfizer et Johnson & Johnson qui seront administrés dans les deux centres. 10 vaccinateurs seront mobilisés avec l'objectif de vacciner 18.000 nouvelles personnes durant ces 2 semaines.

"Donner des coups de boost dans les grandes villes"

Christie Morreale, ministre wallonne de la santé, était l’invitée de Fabrice Grofilley ce matin pour évoquer la vaccination dans les stades de foot. Ce chois est directement lié à la réticence à se faire vacciner qui est plus importantes dans les villes.

"On doit donner des coups de boost dans les grandes villes parce qu'effectivement, le taux de vaccination peut être augmenté, a-t-elle expliqué sur Bel RTL. Et on le voit, c’est un phénomène mondial : dans toutes les grandes villes, dans toutes les métropoles, il doit y avoir des actions supplémentaires qui sont menées, et donc on a décidé de le faire avec un peu de fun, des choses un peu originales qui permettent de se faire vacciner en une fois ou en deux fois selon son souhait et son âge".