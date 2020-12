À partir d'aujourd'hui, les lieux de culte peuvent rouvrir MAIS à certaines conditions

Dès ce dimanche 13 décembre, les lieux de culte peuvent rouvrir. Ils n'étaient jusqu'à présent accessibles que pour les enterrements. Mais cette semaine, le gouvernement a assoupli les mesures. Cette autorisation accordée s'explique par la liberté de culte. C'est un droit fondamental en Belgique. C'est le fait de choisir et pratiquer une religion librement. Mais si les lieux de culte sont fermés, c'est compliqué.

Voici les mesures en place dès dimanche 13 décembre pour la réouverture :

- maximum 15 personnes dans un lieu de culte

- 1 personne par 10m2

Ce sont les mêmes règles que pour les enterrements. Avant cela, les lieux de culte étaient fermés, mais des représentants de la communauté juive ont introduit une plainte au Conseil d'État. La fermeture a été jugée contraire à la liberté de culte. Samedi, la mesure a été modifiée au Moniteur belge, après validation du Conseil des ministres restreint, le jeudi 10 décembre.

Les représentants des différentes confessions ne cependant sont pas pleinement satisfaits de ces nouvelles mesures. Tous s'accordent sur le fait que le nombre maximal de personnes autorisées est insuffisant.

Chez les Catholiques, les messes de Noël attirent des milliers de personnes habituellement. Cette fois, il faut restreindre les entrées, ou multiplier les messes, en fonction des disponibilités des prêtres. Certaines paroisses proposent aussi des offices en ligne, disponibles sur Youtube, pour les fidèles qui ne peuvent pas se rendre sur place.

Dans la communauté musulmane, la grande prière du vendredi est annulée car il y a trop de risques d'avoir des foules. Le conseil des théologiens préconise d'organiser des groupes de 15, pour chaque prière, avec une tournante pour qu'un maximum de fidèles différents puissent venir prier à la mosquée. Chaque mosquée doit s'organiser avec ses fidèles. Des contrôles ont lieu à l'entrée de la mosquée. Par ailleurs, d'autres mesures sont mises en place : tapis de prière personnel, désinfection des mains obligatoire, et les ablutions (nettoyage du corps avant la prière) doivent se faire à la maison, et non à la mosquée.

Enfin, chez les juifs, le nombre de personnes autorisées est également insuffisant. Ils devront faire une sélection entre les fidèles. Mais c'est avant tout un grand soulagement de pouvoir reprendre, car les Juifs ont besoin de se retrouver à la synagogue, mais aussi de participer aux cérémonies et aux prières (les juifs célèbrent en ce moment Hannoukah jusqu'au 18 décembre). Ce qui est fondamental pour l'exercice du culte juif, c'est un nombre minimum de 10 hommes (à partir de ce nombre, tous les offices, cérémonies juives peuvent se faire de façon normale) : les nouvelles mesures leur permettent d'honorer ce "quorum" de 10 hommes.

Ce dimanche, nous nous sommes rendus à l'Saint-Jean-Berchmans-Saint-Michel à Etterbeek. Seules 15 personnes sont autorisés, ce qui explique le nombre de sièges vides. Plusieurs messes sont prévues sur la journée, les fidèles ont dû s’inscrire en ligne.



