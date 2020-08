À partir d'aujourd'hui, vous pouvez à nouveau faire vos courses à deux et sans limite de temps

C'est une décision qui a été prise lors du dernier Conseil national de Sécurité qui s'est tenu le 20 août dernier. À partir de ce lundi 24 août, il devient à nouveau possible de faire du shopping à deux maximum. Ces deux personnes peuvent être accompagnées de mineurs vivant sous le même toit ou d’une personne ayant besoin d’une assistance.

Le délai de 30 minutes est également supprimé. Les magasins seront toutefois libres d'adopter des règles plus strictes.

La première quinzaine des soldes d'été a été décevante, entre autres à cause, selon Comeos, de la mesure exigeant de venir faire ses courses seul et en ne restant pas plus d'une demi-heure dans le magasin. La fédération des commerces et services avait souhaité dès lors que l'on abandonne cette mesure ré-instaurée fin juillet. Face à cela, le Conseil national de Sécurité avait finalement d'assouplir les règles en vigueur.