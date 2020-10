Une partie des élèves du secondaire devra suivre la moitié des cours à distance jusque fin décembre

Les vacances d'automne qui commencent ce weekend seront plus longues que prévues: deux semaines en tout pour tous les niveaux d'enseignement. Le 16 novembre une partie des élèves du secondaire devra suivre les cours à distance à 50%.

A partir de la 3 ème secondaire, les élèves ne pourront pas retourner à plein temps à l'école le 16 novembre. La moitié des cours, voire plus, devra se faire à distance. Hier, le gouvernement a annoncé que cette mesure serait réévalué le 1er décembre. La ministre de l'enseignement et les acteurs du secteur se sont entretenus ce matin. Ils ont décidé que cet enseignement partiellement à distance sera d'application jusqu'à la fin de l'année civile. "Il faut osez dire les choses simplement. Aujourd'hui, la situation épidémiologique est telle, toutes les courbes présentées par les universités sont convergentes. Selon toutes vraisemblances, ces mesures devront au moins être prolongées jusqu'à la fin de l'année civile, donc jusqu'à la fin du mois de décembre. Autant anticiper les choses en fonction de cela", explique Etienne Michel, directeur du SEGEC (Secrétariat général de l'enseignement catholique).

Les élèves de maternelle et de primaire pourront, quant à eux, retourner à l'école dès le 16 novembre. Il en va de même pour les élèves de 1ère et de 2ème secondaire. La plupart des directeurs sont soulagés car ils constatent que les plus jeunes ont plus de difficultés à gérer cette situation. "On sent beaucoup plus de besoins notamment d'assistance des équipes du PMS par rapport aux élèves du 1er degré. Ils sont restés très longtemps chez eux et n'ont plus vraiment de très bons repères. D'autre part, on sait aussi que l'enseignement à distance pour ces élèves est plus compliqué parce qu'ils maîtrisent un peu moins l'outils informatique et sont un peu moins formés à cet enseignement à distance", explique Alain Koeune, président de la fédération des associations de directeurs de l'enseignement catholique.

Les parents espèrent, quant à eux, que la prolongation du congé de Toussaint permettra de ralentir la propagation du virus afin que leurs enfants reprennent rapidement le chemin de l'école.