A partir de lundi, chaque Belge est autorisé à voir 10 personnes par semaine: pourquoi cette "bulle personnelle élargie"?

Dès lundi, des contacts plus rapprochés seront autorisés avec 10 personnes par semaine, en plus de celles du foyer, dans ce qui est qualifié de "bulle personnelle élargie". Cette règle vaudra pour chaque personne. Chacun pourra aussi changer ces dix contacts de semaine en semaine.

Le but reste de limiter les contacts tout en sachant précisément qui l'on a côtoyé, pour le cas où il faudrait réagir à une contamination au Covid-19. Si une activité en groupe est organisée, elle ne pourra compter que dix personnes maximum en ce compris les enfants, que ce soit à domicile ou à l'extérieur (parc, restaurant...)

L'infectiologue et porte-parole Yves Van Laethem revient sur cette mesure annoncée ce mercredi par Sophie Wilmès. "C'est à la fois une bouffée d'oxygène énorme au niveau psychologique et social car on ne doit plus faire d'arbitrages entre les gens que l'on voit ou que l'on ne voit pas, en tout cas beaucoup moins. Ça permet de limiter sur une période de 15 jours, qui est l'incubation maximale de la pathologie, à une vingtaine de personnes les contacts immédiats. Et donc ça permet d'avoir un suivi des contacts gérable même si ce n'est pas encore le retour à la normale. Le retour à la normale rendrait le suivi plus complexe si un problème survenait", indique-t-il.

Respect des 6 règles de base

Ces assouplissements ne suspendent pas les mesures d'hygiène indispensables (lavage des mains, ne pas faire la bise ou serrer la main). Le CNS continue de recommander à la population de privilégier les activités en plein air ou, si ce n'est pas possible, dans des pièces suffisamment ventilée. Les précautions supplémentaires pour les personnes des groupes à risque restent de vigueur.

"Il faut accueillir les personnes âgées, elles sont dans la demande de contacts à nouveau. Mais il faudra poursuivre cette distanciation. Et d'ailleurs les 10 personnes que l'on peut voir, il ne faut pas les prendre dans les bras, les embrasser. Il faut toujours faire attention aux 6 règles de base", a insisté Yves Van Laethem.