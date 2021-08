À partir du 1er septembre, vous pourrez placer un échafaudage ou une grue chez votre voisin

Vous ne le savez peut-être pas mais la loi vous permet de placer une échelle chez votre voisin pour couper la haie ou nettoyer une gouttière. On nomme d'ailleurs cette loi la "loi d'échelle", rappelle le le professeur de la KULeuven Vincent Sagaert, spécialisé en droit immobilier privé, dans les journaux du groupe de pesse flamand MediaHuis. À partir du 1er septembre, cette loi va être étendue, rapportent ces mêmes journaux. Si vous avez des travaux de construction ou de rénovation qui nécessitent la pose d'un échafaudage ou d'une grue chez votre voisin, vous pourrez y recourir, bien entendu en ayant informé votre voisin de l'opération et en faisant en sorte que cette opération ne soit pas dommageable pour son terrain et la moins incommodante possible.

L'élargissement de la loi devrait aussi résoudre un problème beaucoup plus important pour les enfants. Quel enfant n'a pas tremblé lorsqu'il devait aller rechercher son ballon envoyé dans la jardin du voisin ? Désormais, il aura le droit d'aller le rechercher. Même si, précise Vincent Sagaert, il est préconisé d'aller d'abord sonner. Il en ira de même si votre animal de compagnie s'est fait la belle chez votre voisin. Que ce soit un ballon ou un animal, il devra y être arrivé par accident. "Taper dans un ballon par-dessus la haie afin d’aller jeter un œil chez le voisin n’est pas autorisé. Vous devez faire preuve de bon sens. Si le voisin est à la maison, sonnez d’abord. S’il n’est pas à la maison, vous pouvez rapidement entrer et sortir du jardin", conseille le spécialiste dans les journaux de MediaHuis.