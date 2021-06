À partir du 9 juin, les Européens vaccinés pourront entrer en France sans test PCR

À partir du 9 juin, les Européens vaccinés ne devront plus présenter un test PCR pour pouvoir accéder au territoire.

Le 1er juillet doit entrer en vigueur le certificat covid européen qui permettra de voyager au sein de l'UE, fruit d'un accord entre les États membres le 21 mai. Pourront le détenir les personnes vaccinées contre le covid-19, celles disposant d'un test PCR négatif daté de moins de 72 heures ou d'un test antigénique négatif réalisé moins de 24 heures auparavant, ainsi que les personnes qui disposent d'anticorps parce qu'elles ont été contaminées jusqu'à six mois auparavant.

À partir du 9 juin, tous les Européens vaccinés pourront entrer en France sans réaliser de test PCR. À présent, toute personne désireuse d'entrer sur le territoire français doit présenter un test PCR datant de moins de 72h. Dès le 9 juin, cette condition ne concernera plus que les Européens qui n'ont pas encore été vaccinés. "Nous annonçons qu'à compter du 9 juin prochain (...) les Européens qui sont vaccinés pourront venir en France sans test PCR", a déclaré le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, à l'antenne de la télévision CNEWS.

Une preuve de test négatif (PCR ou antigénique) sera toujours exigée pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni et des Etats-Unis notamment, qu'ils soient vaccinés ou non, selon un document publié vendredi par le gouvernement.

La preuve de vaccination n’est valable qu’à la condition qu’elle permette d’attester la réalisation d’un schéma vaccinal complet suivant, nous indique le cabinet du ministre délégué aux transports Jean-Baptiste Djebbari:

• 2 semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ;

• 4 semaines après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson) ;

• 2 semaines après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid-19 (1 seule injection nécessaire)

En Belgique, se tient aujourd'hui un comité de concertation. Si les Belges vaccinés pourront désormais se rendre en France sans test PCR, cela ne les exempte pas des règles imposées par la Belgique. Pour tout séjour dans une zone rouge dépassant 48h, il reste obligatoire de remplir le formulaire PLF. Une quarantaine vous sera alors éventuellement demandée selon les conditions de votre voyage.

2 milliards de doses administrées dans le monde

Plus de deux milliards de doses de vaccins contre le Covid-19 ont été administrées dans le monde, selon un bilan réalisé ce jeudi, et plusieurs Etats ont décidé d'ouvrir la vaccination aux plus de 12 ans, tandis que les ministres de la Santé du G7 se réunissent pour discuter du partage des doses avec les pays pauvres. Au moins 2.019.696.022 doses ont été injectées dans 215 pays ou territoires, moins de six mois après le début des premières campagnes de vaccination en décembre 2020, d'après ce comptage de l'AFP reposant sur des sources officielles.

Hors micro-Etats, Israël demeure le pays dont la campagne de vaccination est la plus avancée, près de six Israéliens sur dix étant déjà complètement vaccinés.



Dans le peloton de tête figurent également des pays comme le Canada (59% de la population y a reçu au moins une dose), le Royaume-Uni (58,3%), le Chili (56,6%) et les Etats-Unis (51%), tandis que dans l'UE, 254,98 millions de doses ont été administrées à 39% de ses habitants.