A quelle heure sonne votre réveil? Selon les âges, les habitudes sont bien différentes

A quelle heure commence votre journée? C’est l’une des questions que pose l’étude Life Observer réalisée pour IP Média. Il en ressort qu’en fonction de l’âge, l’heure du réveil varie beaucoup.

Un individu dans la vie active a besoin en moyenne de huit heures de sommeil par nuit. Mais l'heure de son réveil dépendrait de son âge. Les personnes de 35 à 44 ans se lèveraient le plus tôt, à 6h50. Une cause possible est le fait d’avoir des enfants en bas âge.

"Maintenant ils commencent à bien s’organiser seuls", dit une maman. "Les grands se prennent en main mais il faut quand même être là pour les tartines, pour vérifier qu’ils ont rien oublié".



"Je me réveille le plus tard possible!"

De l'autre côté de l'horloge, les plus jeunes, entre 18 et 24 ans, sont aussi ceux qui trainent le plus au lit. Ils se lèvent à 7h59 en moyenne. Dans les hautes écoles et universités, les cours débutent généralement plus tard. "Je me réveille le plus tard possible!", dit une étudiante. "Je veux dormir le plus possible sinon je suis fatiguée."

Au centre de ces statistiques, les individus entre 54 et 64 ans. Ils se lèvent à 7h30...en fonction de leur emploi du temps.

L'heure de réveil varierait en fonction de facteurs sociaux-culturels, différents à tout âge de la vie. Pour être sûr de dormir en suffisance, autant aller se coucher plus tôt.