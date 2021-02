Le secteur touristique va reprendre vie. Si les campings et lieux de résidence pourront rouvrir dès ce lundi, les parcs et autres lieux d'activité vont eux retrouver du service dans une semaine. Dans les deux cas, les préparatifs battent leur plein.

Lundi, les Belges pourront à nouveau sortir prendre un peu d'air. Pas question de quitter le pays, mais le secteur touristique, campings et lieux de résidence en tête, va reprendre vie.

Dès lundi, certains lieux feront l'objet d'une forte occupation. Notamment dans les villages de vacances, où les chalets ou espaces partent comme des petits pains. Ce weekend est donc un rush incroyable, avec comme objectif de rendre le tout parfaitement accessible d'ici lundi. "Cela tombe à point nommé, juste avant les vacances de printemps. Nous avions déjà beaucoup de demandes: est-ce que l'on pourra passer un petit weekend avec les enfants ? Oui, ils pourront", se réjouir Cécile Cornelissen, Assistante de direction d'un centre de vacances

Le nettoyage est en cours alors que, dans les parcs et autres lieux de détente, le délai de préparation est un peu plus long. Eux rouvriront le 13 février, soit samedi prochain. Mais là-aussi, les préparatifs battent leur plein, avec la vérification de toutes les installations, le nettoyage des zones de passage et la préparation du personnel. Aux Grottes de Han, par exemple, tout se met doucement en place malgré le protocole appliqué.

"On ne manque pas d'espace dans notre parc. Il y a 250 ha de pleine nature dans lesquelles il est tout à fait aisé de respecter les distanciations sociales. La grotte est un espace plus fermé, on s'imaginait bien qu'on ne pourrait pas réuvrir, la décision avait déjà été prise qu'elle resterait fermée", nous précise Magali Nicolai, responsable communication du domaine des Grottes de Han.

Pour tous, un grand sourire et un bonheur de reprendre des activités après de longs mois de fermeture.