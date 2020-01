À quoi est dû l'augmentation du trafic routier? Voici les causes, selon Touring

Lorenzo Stefani, porte-parole de Touring était l'invité du RTL INFO Bienvenue pour parler du trafic routier qui a encore augmenté en 2019 dans la majorité des villes Belges...

À quoi sont dû ces chiffres d'augmentation des buchons dans les grandes villes ? Première cause pour Touring : les élections, et donc, un nombre plus important de chantiers en fin de législature.

"Il faut savoir que l'an dernier, il y avait les élections, et on sait que depuis 2018, il y avait des chantiers routiers qui ont augmenté. Il y a aussi des chantiers qui étaient en cours au niveau du privé, ce qui veut dire beaucoup de livraisons", note Lorenzo Stefani.

Autre raison : les nombreux tunnels qui ont dû être fermés en raison de leur état : "À cela s'ajoute la problématique des tunnels : il y a des tunnels qui devaient être rénovés. Et ça c'est un héritage depuis 30 ans, de devoir ajouter aux chantiers saisonniers des chantiers du passé. Il y a l'héritage du passé et principalement les tunnels ?"

Il estime aussi qu'à chaque changement de législature, cela complique les choses.

"On doit encore ajouter à cela la volonté de vouloir changer la ville à chaque mandat. Nous avions d'excellents rapports vers la fin avec Pascal Smet, ancien ministre bruxellois de la mobilité, et nous arrivions à certains accords, pour les pistes cyclables, etc."

L'ensemble de ces facteurs est à prendre en compte, mais il souligne aussi les efforts des entreprises et particuliers à réagir.

"Cette hausse n'est pas si importante que ça parce que depuis 5 ans, avec toute la mobilité douce qui s'installe, et avec toute la pression qui se fait au niveau de l'environnement, les entreprises, tout ce qui est privé, et le particulier, ont commencé à changer leur comportement. Ils ont commencé à utiliser des alternatives. Il y a du covoiturage, il y a du télétravail. Les gens ont pris ces initiatives personnellement. Et au final, malgré tous ces chantiers, il n'y a que 1% d'augmentation."