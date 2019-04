À quoi ressemble la vie des patients en hôpital psychiatrique? "Ce n'est pas un lieu de vie, le but est d'en sortir"

Libérée sous conditions, Geneviève Lhermitte espère poursuivre le travail thérapeutique entamé durant son séjour en prison. À quoi ressemble la vie des patients dans ce type d'établissements psychiatriques? Comment se déroule l'intégration d'anciens détenus ?

Avant d'entrer dans l'aile fermée de la clinique psychiatrique Fond’Roy à Uccle, plusieurs mesures s'imposent. Des doubles portes verrouillées, un sas de sécurité. Toute entrée est minutieusement contrôlée. Geneviève Lhermitte ne sera pas internée dans cet établissement hospitalier mais dans une clinique similaire. Cet univers est clos mais bien différent du monde carcéral.

"En prison, les personnes sont dans une cellule et en sortent quelques heures par jour. Ici, les personnes sont dans un service fermé mais peuvent circuler", éclaire Caroline Depuydt, psychiatre et chef de service.

En journée, les patients reçoivent des soins. Ils rencontrent ainsi médecins et psychologues. Ils participent également à des activités communes. Les patients ne sont pas isolés en chambre sauf en cas de crises aigües. "Le but c'est qu'ils circulent. Notre limite est la violence et l'agressivité. On a 11 chambres d'isolement, et pour l'instant, 2 sont occupées", explique Edouard Lambeau, infirmier.





"Un hôpital psychiatrique est un centre de réhabilitation"



Geneviève Lhermitte devra donc s’intégrer dans un service avec des personnes qui connaîtront peut-être son histoire. Une situation à laquelle pourrait réagir négativement certains patients. Ce sera donc un point d’attention pour l’équipe médicale, dans le processus pour stabiliser sa santé mentale. "Un hôpital psychiatrique est un centre de réhabilitation. Ce n'est pas un lieu de vie, le but est d'en sortir", indique Caroline Depuyot, psychiatre.

Dans le cas particulier de Geneviève Lhermitte, ce ne sera pas aux médecins de déterminer si une libération est possible. Ce rôle revient au tribunal d’application des peines.