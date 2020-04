A quoi va ressembler notre vie lors du déconfinement? "On va devoir apprendre à vivre dans cette situation différente"

Alors qu'un déconfinement se profile à l'horizon, de nombreuses questions se posent. Va-t-on pouvoir retourner travailler? Les bancs des écoles vont-ils se remplir à nouveau? Qu'en est-il du côté des commerces dits non essentiels? A l'heure actuelle, un groupe d'experts planche actuellement sur une stratégie de déconfinement. Un premier rapport a été remis aux autorités ce mercredi. Le gouvernement devra désormais décider s'il suit les recommandations des experts ou s'il choisit une autre direction.

Une partie de cette note a été révélée par nos confrères du Soir. Si l'on en croit ces premières recommandations, les rassemblements en petit comité seraient à nouveau autorisés dans le cadre du déconfinement. Ils seraient cependant limités à 10 personnes au maximum. Pour rappel, il ne s'agit là que de recommandations et non de directives.

On doit éviter la deuxième vague

Le porte-parole du Centre de crise, Benoit Ramacker, nous a précisé cette phase de déconfinement. "Il va falloir vivre avec ce virus. Nous avons adopté des réflexes personnels qu'il ne faut pas perdre. on va devoir garder également ces distances physiques pour éviter de contaminer d'autres personnes. On va devoir apprendre à vivre dans cette situation différente. On va devoir accepter ces comportements et les adopter pour soi et pour les autres", a-t-il indiqué.

Le porte-parole insiste sur le rôle de chacun à jouer dans la gestion de cette crise sanitaire. Ainsi, toute personne présentant des symptômes doit s'isoler. "On doit éviter la deuxième vague", martèle Benoît Ramacker.

Une fois l'heure du déconfinement venue, les Belges devraient pourvoir étendre leur lieu de vie. "On va passer de notre maison sécurisée à un espace de vie un peu plus large mais qui devra être encore sécurisé pour notre santé et celle des autres. On va avancer progressivement", conclut le porte-parole.