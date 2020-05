A quoi vont ressembler nos vacances cet été? "Encore deux semaines avant de faire des réservations"

Le ministre des Affaires étrangères était l'invité du RTL info 19 heures ce jeudi. L'occasion de l'interroger sur une question que de nombreux Belges se posent: à quoi vont ressembler les vacances d'été? "On se parle beaucoup avec les pays européens pour essayer de progressivement rouvrir nos frontières et donner une perspective positive et optimiste à nos ressortissants. C'est encore un peu tôt pour le dire. Les mesures de déconfimeent sont en cours en Belgique et dans les autres pays", a rappelé dans un premier temps le ministre.

Une réouverture des frontières en Europe qui devra se faire sous conditions. "On peut avoir l'espoir de repartir en vacances cet été à une condition: voir comment le virus évoluera tant chez nous qu'à l'étranger." Le ministre a conclu en prodiguant un conseil: "On va demander de patienter encore deux semaines avant de faire des réservations fermes et définitives. On a une perspective qui semble positive aujourd'hui."

