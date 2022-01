À Spa, un potager est menacé par la création d'un parking: les citoyens se mobilisent

Le verger-potager intergénérationnel du Waux-Hall, à Spa, est menacé par la création d’un parking. Des citoyens se sont mobilisés et une enquête publique est ouverte jusqu’au 14 janvier.

A Spa, le verger-potager de Waux-Hall existe depuis 2014 et s'étend sur 10 ares. Composé d'une centaine de plantes, ce potager collectif a également une vocation didactique car il est utilisé par plusieurs écoles mais son avenir est désormais menacé par la création d'un parking de 14 places.

Les membres du comité de quartier du Waux-Hall se mobilisent donc contre ces potentiels travaux. Ils ont notamment lancé une pétition, déposée dans les commerces à Spa, et ont rédigé des lettres types que les citoyens peuvent envoyer à la commune. "Le Waux-Hall pourra être rénové, ce qui est une excellente nouvelle, car c'est un bâtiment exceptionnel, mais ce qui l'est beaucoup moins c'est qu'à la place du verger-potager, on veut y installer ce parking", se désole Lily Désert, présidente du comité de quartier du Waux-Hall et responsable du potager.

La Ville de son côté cherche des solutions pour déplacer le potager à un autre endroit. Le terrain était mis à disposition des membres du verger-potager à titre provisoire (via une convention). Pour l’échevin des Travaux, la situation était donc clair dès le début. Les citoyens, eux, ne veulent pas déménager, et tout recommencer à zéro. Ils aimeraient être intégré dans le projet de rénovation du Waux-Hall.