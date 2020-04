A-t-on atteint le pic de l'épidémie? "Nous sommes arrivés à un plateau", indique Emmanuel André

Le coronavirus en Belgique a entraîné une période de confinement de la population inédite. Ce confinement est considéré comme indispensable par les experts afin de limiter la propagation du virus. Quand le pic de l'épidémie sera-t-il atteint? A partir de quand les efforts de la population pourront être visibles?

La Belgique compte mardi 2.035 décès liés à une contamination au nouveau coronavirus, ont indiqué le SPF Santé publique et le Centre de crise lors de leur bulletin quotidien. Avons-nous atteint le pic de l'épidémie prévu pour début avril? Le virologue et porte-parole Emmanuel André répond.

Aujourd'hui, c'est très important de maintenir nos efforts

"Au vu des chiffres et de l'évolution de ces derniers jours, nous pensons que nous sommes arrivés à un plateau. Si nous maintenons les efforts au niveau de la communauté en termes de limitation de la transmission, nous pensons que l'on pourrait assister à une diminution progressive (du nombre de décès ndlr). Si nous relâchons, ce qui nous attend est une augmentation à nouveau. Aujourd'hui, c'est notre décision pour savoir si nous voulons transformer ce plateau en pic et aller vers une phase descendante, ou si nous relâchons trop vite, ce plateau serait une phase avant une nouvelle augmentation. Aujourd'hui, c'est très important de maintenir nos efforts. Même si on commence à parler de stratégie de sortie, nous ne sommes pas dans une position où nous pouvons relâcher nos efforts", indique-t-il.

Un groupe de 10 experts qui préparera le déconfinement graduel du pays a été constitué. Il est chargé "d'élaborer une vision stratégique afin de guider la période d'assouplissement des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus".

