A une semaine de la rentrée scolaire, l'idée d'une vaccination obligatoire des enseignants est évoquée: "Il faut les convaincre", selon un syndicat

Une rentrée en ordre dispersé, à une semaine du retour en classe. A Bruxelles, les mesures sanitaires sont beaucoup plus strictes que dans le reste du pays. En primaire, les enseignants doivent porter de manière constante le masque. En secondaire, les élèves aussi alors qu'ailleurs, il ne sert que pour les déplacements.

Les syndicats aussi, ne sont pas d'accord sur les mesures à mettre en place pour limiter la propagation du coronavirus... Si la CSC n'est, a priori, pas "contre" la vaccination obligatoire, la CGSP rejette l'idée d'un pass sanitaire dans les écoles.

Cela pourrait entraîner des discriminations, selon Joseph Thonon, président de la CGSP-Enseignement. "L'obligation vaccinale pour les enseignants n'est pas la bonne solution. Il faut essayer de les convaincre: la grosse majorité des enseignants sont déjà convaincus, mais il reste peut-être un effort à faire dans la région de Bruxelles, mais nous n'avons pas de chiffres à l'heure actuelle". Il estime aussi que pour les élèves, certains resteront "butés et ne voudront absolument pas se faire vacciner, et donc ils n'iront plus à l'école..."

L'invité RTL Info à 7h50 sera Etienne Michel, directeur général du Segec, le secrétariat général pour l'enseignement catholique, qui milite "pour" le pass sanitaire dans les écoles, et la vaccination obligatoire des enseignants.