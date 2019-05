De plus en plus de Belges souffrent d’insuffisance cardiaque: à quoi est due cette maladie?

250.000 belges souffrent d’insuffisance cardiaque. Environs 40 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque jours.

Les principaux symptômes sont la fatigue, l’essoufflement et le gonflement des pieds et des chevilles. Ces symptômes n’apparaissent qu’une fois que la maladie est bien avancée. Diagnostiquer tôt la maladie est donc toujours compliqué.

A quoi est due cette insuffisance cardiaque? "Les premières causes en Belgique, sont l'infarctus, quand une artère du coeur se bouche, et l'hypertension artérielle", explique Anne-Catherine Pouleur, une cardiologue. "L'insuffisance cardiaque se soigne. On a des traitements à suivre plusieurs fois par jour et il faut faire attention à son mode de vie (ne pas manger trop salé et faire de l'exercice régulièrement). C'est une maladie chronique et évolutive. On ne peut pas vraiment dire, qu'elle est guérissable."

1 Belge sur 5 court le risque d’en souffrir au cours de sa vie. Et le nombre de patients devrait doubler d’ici à 2040 en raison du vieillissement de la population.

Aujourd’hui, l’insuffisance cardiaque représente 300 millions en coût médical annuel direct.

Il est urgent de mieux traiter et organiser les soins pour que ce coût n’explose pas. Les cardiologues lancent un appel aux pouvoirs publics pour une meilleure coordination des soins. L’économie potentiel est de 33 millions d’euros par an.