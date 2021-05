Accord sur un statut social pour les médecins assistants candidats spécialistes

(Belga) La Commission nationale paritaire médecins-hôpitaux est parvenue à un accord prévoyant un statut social "digne de ce nom" pour les médecins assistants candidats spécialistes, a annoncé le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, mercredi soir dans un communiqué.

Cet accord prévoit notamment un contrat de travail uniforme pour l'ensemble des médecins assistants candidats spécialistes (MACS) dès le 1er août prochain, ainsi que de meilleures conditions de travail et salariales, dont une augmentation de salaire d'environ 10% via le salaire de base et les prestations de garde ou encore rémunération à 110% du salaire de base pour le temps de travail supplémentaire. Plus tôt dans la soirée, le président du Comité interuniversitaire des médecins assistants candidats spécialistes (Cimacs), Jean-Michel Mot, avait confirmé la grève annoncée jeudi, regrettant "ne pas avoir été entendu" lors de la réunion. (Belga)