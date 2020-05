Achat de masques: "On va certainement dépasser les 200 euros par mois dans certaines familles"

Les masques seront de plus en plus recherchés dans les jours à venir. Les masques chirurgicaux sont vendus dans les pharmacies, mais aussi désormais dans les grandes surfaces. Le prix varie beaucoup, alors ne faudrait-il pas le plafonner?

Mardi dernier, dans certaines grandes surfaces, les masques chirurgicaux étaient déjà disponibles. "J'ai sauté dessus parce que ça va peut-être partir très vite", a lancé la cliente d'un magasin.

Ces masques seront en rayon dans tous les magasins de la grande distribution le 11 mai. Mais à quel prix? Celui-ci n'est pas encore connu. Mais la seule certitude est qu'il n'y aura pas de prix plafond, comme c'est le cas en France par exemple, où le prix du masque chirurgical ne peut dépasser les 95 centimes. "Nous pensons du côté Test-Achats, qu'en tout cas, dans un premier temps, il faut plafonner les prix pour être certains qu'on n'atteigne pas les niveaux de prix qu'on a malheureusement vu jusqu'à présent", a expliqué Julie Frère, porte-parole de Test-Achats.



La faute à une concurrence et au fait que les clients ne peuvent pas se déplacer facilement d'un commerce à l'autre...

Du côté du secteur, on assure que la vente de ce produit est une opération non-commerciale. "Les masques chirurgicaux seront vendus au prix coûtant, c'est-à-dire des prix qui couvrent simplement l'ensemble des frais. On ajoutera un tout petit supplément qui sera alors donné à une oeuvre", a précisé Dominique Michel, administrateur délégué de Comeos (Fédération belge du commerce et des services).



Cela ne veut pas dire que les prix seront identiques d'une surface à l'autre. Le fournisseur étant différent tout comme la structure des coûts. Pour les ménages par contre, l'addition à la fin du mois risque d'être salée. "Ca va évidemment dépendre de la composition du ménage, de la mise à disposition ou non de masques par l'employeur, du nombre de déplacements nécessaires. Mais on va très certainement, dans certains cas, pouvoir dépasser 100 ou 200 euros par mois pour certaines familles", a ajouté Julie Frère, porte-parole de Test-Achats.



Dès lundi, le port d'une protection qui couvre la bouche et le nez sera fortement recommandé à partir de 12 ans dans l'espace public et obligatoire dans les transports en commun.

