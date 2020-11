Action des Gilets Jaunes cette nuit: 18 radars fixes masqués partout en Wallonie

Le groupement de Gilets Jaunes a réalisé une action symbolique cette nuit, annonce-t-il dans un communiqué, photos à l’appui. "Nous avons entrepris une action de résistance fiscale en masquant 18 radars fixes dans les localités de Namur, Wépion, Jambes, Champion, Wierde, Perwez, Thorembais, Orbais, Waremme, Villers-le-Bouillet, Wanze, Moxhe et Fallais."

Pourquoi ? Deux raisons sont invoquées.

Premièrement, pour "dénoncer la pression financière qui pèse sur les citoyens et plus particulièrement les personnes précarisées alors que les multinationales et les grosses sociétés font de l'évasion fiscale à hauteur de plusieurs centaines de milliards d'euros par an". Ils prennent pour exemple le chiffre de 172,3 milliards d’euros communiqué par l’administration fiscale. C’est la somme transférée en 2019 par les entreprises belges vers des paradis fiscaux et les Gilets Jaunes reprochent à l’État belge de ne faire "rien ou presque pour récupérer l'argent".

Deuxièmement, "nous pensons que si les gens avaient plus de temps pour vivre et donc moins de temps de vie volé par le capitalisme, ils rouleraient moins vite. Nous ne doutons pas qu'une réduction collective du temps de travail avec embauche compensatoire et maintien des salaires aurait plus d'effets qu'un radar à chaque coin de rue".

Le groupement de Gilets Jaunes en appelle à "la désobéissance civile" et à rejoindre la manifestation organisée à Liège samedi à 21h contre le couvre-feu et pour des mesures solidaires.