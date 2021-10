Action du PTB Liège place Saint-Lambert pour dénoncer la hausse du prix de l'énergie

(Belga) "On ne va pas s'éclairer à la bougie !", c'est le message qu'ont décidé de faire passer une trentaine de militants du PTB mardi soir aux alentours de 18h00 devant les Galeries Saint-Lambert à Liège. La délégation était présente aux côtés du député fédéral Raoul Hedebouw pour dénoncer la hausse du coût de l'énergie et pour réclamer une fois de plus l'abaissement de la TVA de 21% à 6%

Les militants ont notamment distribué des bougies aux badauds "pour pouvoir dire qu'aujourd'hui ça devient impayable de se chauffer, il ne reste plus que les bougies, ce n'est pas possible que les factures augmentent de 1.000 à 1.500 euros pour les gens", a ainsi expliqué Raoul Hedebouw. "Ce n'est pas normal en Belgique que l'on paie autant de TVA sur le gaz et l'électricité que sur le champagne ou le caviar. C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui une réduction de la TVA de 21% à 6% et que la baisse des recettes soit compensée par Electrabel qui se fait des millions d'euros de bénéfices". Baisser la TVA à 6 % ferait ainsi baisser la facture immédiatement de plus de 340 euros, estime le parti qui craint qu'une grande partie de la classe moyenne connaisse des fins de mois de plus en plus difficiles. Le PTB a également invité les passants à signer une pétition pour le soutenir: 268.320 personnes ont déjà adhéré à l'idée. Enfin, le PTB a annoncé qu'il ne s'arrêterait pas là et qu'il prévoyait d'autres actions de sensibilisation dans le cadre de cette campagne dans la région dans les semaines à venir. (Belga)