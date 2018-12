Actions syndicales ce vendredi: voici les perturbations prévues dans les transports en commun

La journée d'actions syndicales de vendredi touchera principalement les provinces de Liège et du Hainaut (Liège, Charleroi, Mons et le Centre). Si vous devez prendre les transports en commun, sachez que cette grève aura essentiellement un impact sur le réseau TEC. Les transports en commun bruxellois et le réseau ferroviaire ne devraient pas être affectés.

Ce vendredi 14 décembre, les trois organisations syndicales participeront en front commun à une grève interprofessionnelle. D'importantes perturbations sont à craindre sur le réseau TEC. Peu ou pas de bus à Liège, Mons, Charleroi et dans le Centre. Les 900 circuits de transport scolaire vers l’enseignement ordinaire et spécialisé seront par contre tous assurés.





TEC: pourcentage des voyages assurés par province

Brabant Wallon

59% des parcours devraient être assurés.





Charleroi

• Mons : 5%

• Borinage : 10%

• Centre : 10%

• Hainaut occidental : 50%





Liège-Verviers

• Condroz : 5%

• Eupen et Fagnes : 30%

• Région de Hesbaye : 10%

• Région de Seraing : 0%

• Liège et agglomération : 5%

• Verviers et régions suburbaines : 30%

Pour les lignes desservant les agglomérations liégeoise et verviétoise, leurs parcours seront limités en périphérie urbaine. Les espaces TEC seront également inaccessibles.





Namur

66% des voyages devraient être assurés





Luxembourg

86% des bus devraient rouler.

Les voyageurs sont invités à consulter le détail des lignes impactées et des parcours supprimés sur le site infotec.be ou via la page Facebook et le compte Twitter. Les informations seront actualisées régulièrement en fonction de l’évolution de la situation.





BRUXELLES: les transports en commun rouleront

La STIB ne prévoit pas de participation syndicale à l'action de vendredi. Les métros, trams et bus bruxellois devraient donc circuler normalement.





RAIL: tous les trains devraient rouler

La circulation ferroviaire ne devrait pas être impactée.





AÉROPORT: risque à l'enregistrement des bagages

Des perturbations pourraient par contre survenir vendredi à Brussels Airport, prévient ce jeudi l'aéroport. Il est dès lors recommandé aux voyageurs de n'emmener que des bagages à main. Cela ne signifie toutefois pas qu'il sera impossible d'enregistrer ses valises classiques. Le syndicat socialiste a confirmé en milieu d'après-midi que le personnel des bagagistes (Aviapartner et Swissport) était appelé à arrêter le travail et que cet appel "serait largement suivi". Le syndicat socialiste indique qu'il n'y aura pas de piquet de grève, mais qu'en fonction de la participation aux arrêts de travail, les services seront perturbés.

Des retards ne sont pas non plus exclus. L'aéroport recommande dès lors de ne voyager qu'avec des bagages à main et de prévoir d'y arriver suffisamment à temps.