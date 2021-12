Actions syndicales de la police - Revalorisation salariale des policiers: nouvelle proposition de Verlinden sur la table

(Belga) Les syndicats policiers et la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden se sont à nouveau rencontrés, mardi après-midi, dans le cadre de la négociation sectorielle pour la revalorisation salariale des policiers. L'enveloppe de 100 millions d'euros a été portée à 120 millions d'euros en ce qui concerne l'augmentation salariale, ont fait savoir mardi soir les syndicats en front commun.

"Le personnel CALog (membres du cadre administratif et logistique, ndlr) recevrait les mêmes échelles barémiques que la fonction publique. Ceci est un combat de plusieurs années", indiquent les syndicats. "Selon un premier calcul, chaque membre du personnel du cadre opérationnel percevrait une augmentation d'environ 70 euros nets/mois." "Pour l'enveloppe supplémentaire concernant l'indemnité de télétravail, la deuxième phase de négociations en 2024 et les règles de la NAPAP, nous nous revoyons jeudi prochain", soulignent encore les syndicats, précisant prendre en compte la proposition de la ministre Verlinden et maintenant vouloir consulter leur base. (Belga)