Actiris encourage les jeunes à s'inscrire sur My Actiris après leurs études

(Belga) Alors qu'environ 6.000 Bruxellois sont sur le point de quitter les bancs de l'école ou de terminer leurs études, l'office de l'emploi bruxellois Actiris les encourage à s'inscrire sur My Actiris, afin qu'ils puissent bénéficier d'un suivi personnalisé dans leur recherche d'un premier emploi.

Les inscriptions sont dès à présent ouvertes, précise mardi l'organisme. Les candidats sont invités à remplir leur dossier en mettant en avant leurs compétences : diplôme et connaissances linguistiques, possession d'un permis mais aussi les aptitudes acquises grâce à des expériences professionnelles ou autres activités. "Dès leur inscription, ils verront des emplois correspondants à leurs profils et pourront compter sur l'aide de leur conseiller emploi", précise Actiris. Des stages et des formations leur seront également proposés. Par ailleurs, la période dite "d'insertion professionnelle" débute lors de cette inscription. "Cela signifie qu'après un an d'inscription et en cas de recherches infructueuses, le jeune peut avoir droit à des allocations", ponctue Actiris. (Belga)