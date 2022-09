Activités ludiques et remise à niveau: voici comment l'UCLouvain aide ses étudiants à s'adapter à leur nouvelle vie

Des étudiants s'apprêtent à faire leur rentrée dans l'enseignement supérieur. A l'UCLouvain, par exemple, 5.000 nouveaux étudiants se sont déjà inscrits. Un grand changement pour beaucoup d'entre eux. Alors pour les aider à s'adapter à cette nouvelle vie, l'université organise en ce moment toute une série d'activités.

Un jeu de piste a par exemple été organisé pour découvrir la ville. Le principe: retrouver des places emblématiques à l'aide de photos. Une activité ludique pour les futurs étudiants de première année, encadrés par des tuteurs.

"On va faire tous les lieux cultes et points stratégiques de la ville afin que quand ils rentreront à l'université, ils puissent directement savoir où ils doivent aller et quoi faire", indique Aubry, un étudiant tuteur.

En quelques minutes, des repères ont été trouvés et un esprit de groupe s'est de plus en plus renforcé. C'est justement l'objectif de l'université: intégrer les 5.000 étudiants nouvellement inscrits avant même la reprise des cours.

"On l'a vu avec le covid, les étudiants qui ont été désocialisés sont des étudiants qui ont été en décrochage. Donc a contrario, l'intégration d'un étudiant, on en est persuadé, est un facteur qui contribue à sa réussite", déclare Patricia Vandamme, conseillère pédagogique de l'UCLouvain.

Au programme: activités ludiques, remise à niveau, mais aussi l'apprentissage des nouveaux outils informatiques. "Ce sont des outils qui sont assez difficiles à appréhender, et donc si on n'est pas là pour leur montrer comment faire ça, il se peut qu'ils soient vraiment perdus", ajoute Léa, étudiante tutrice. Une séance sous la forme d'un jeu, qui semble plaire aux étudiants.

Une immersion qui dure toute la semaine avant la rentrée officielle lundi prochain.