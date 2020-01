Adelaïde Charlier et Anuna De Wever sont revenues en porte-conteneurs d''Amérique du Sud: "C''était, pour nous, le meilleur moyen de rentrer"

Anuna De Wever, Adélaïde Charlier et Josefien Hoerée, les figures de proue du mouvement Youth for Climate sont de retour en Belgique depuis lundi matin après un voyage de plus de trois mois en Amérique du Sud. Les jeunes filles sont rentrées en porte-conteneurs à Dunkerque, en France, et sont ravies de pouvoir poursuivre leur engagement pour le climat, ici, en Belgique.

Anuna De Wever et Adelaïde Charlier, figures de proue belges du mouvement "Les jeunes pour le climat", sont arrivées ce matin à Dunkerque après deux semaines de traversée à bord d'un cargo en provenance de Cartagène en Colombie. Elles ont voyagé en Amérique du Sud pendant 4 mois. Initialement, elles s'y étaient rendues pour assister à la COP 25, la conférence mondiale sur le climat, qui avait finalement été délocalisé à Madrid. "On avait deux missions: le sommet dans la forêt amazonienne et la cop 25. Il était très important pour nous de rejoindre le Brésil afin d'atteindre ce sommet", commente-t-elle au micro de Bo Van Spilbeeck pour vtm.

En raison du vent, l'équipage n'a pas pu revenir en voilier à cause des vents mais a pris un bateau cargo. "On est bien au courant que ce n'est pas la meilleure solution, ce n'est pas parfait, mais c'était, pour nous, le meilleur moyen de rentrer après une COP très décevante, il était très important pour nous de rentrer le plus vite possible en Belgique et en Europe pour continuer la pression. On voulait surtout ne pas favoriser le trafic aérien, donc ne pas prendre un ticket d'avion. Ici, le cargo part parce qu'il a des marchandises à l'autre bout du monde, et donc rajouter des passagers, n'était pas important pour eux. Ce n'est pas un business. En plus de ça, nous avons émis 3,6 fois moins de CO2 en faisant la traversée entre la Colombie et la France par personne par kilomètre, alors que si on avait pris l'avion, ça aurait été 3,6 fois plus".