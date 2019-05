Adélaïde Charlier ne participera pas à la 18e marche pour le climat: elle va monter les marches du festival de Cannes

Adélaïde Charlier, icône belge du mouvement des jeunes contre le réchauffement climatique, ne participera pas à cette 18e marche pour le climat, organisée à Bruxelles, qui se tiendra exceptionnellement vendredi en présence du chef indigène légendaire Raoni Metuktire.



Invitée par Cyril Dion



La raison: la jeune femme de 18 ans, co-organisatrice du mouvement Youth for Climate en Belgique, sera au festival de Cannes ! En effet, elle a été invitée par le mouvement "On est prêt" et montera les marches avec Cyril Dion, le réalisateur du film "Demain".



"Elle fera partie d'un groupe de jeunes âgés de 15 à 20 ans agissant pour le climat et la biodiversité. Ils sont soutenus par des artistes et professionnels du cinéma comme Marion Cotillard, Mélanie Laurent, Léa Seydoux, Pierre Niney ou encore Gaspard Ulliel", est-il communiqué. Les jeunes et artistes monteront les marches avant la projection du film de Ken Loach "Sorry we missed you".

Demain, avec d'autres jeunes, Adélaïde Charlier lancera un appel pour sensibiliser le monde cinématographique aux enjeux de la crise climatique.





Raoni à Bruxelles

De son côté, Raoni est actuellement en voyage en Europe pour défendre sa lutte. L'homme veut convaincre les leaders européens que notre manière de vivre et notre politique doivent changer. L'activiste sera présent à Bruxelles vendredi à l'occasion de la marche pour le climat. Il prendra la parole à 10h30 devant la gare de Bruxelles-Central. La dernière marche pour le climat sera organisée le 24 mai, deux jours avant les élections. Il s'agit à nouveau d'une grève mondiale pour le climat, à laquelle tout un chacun est invité à participer.