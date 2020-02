Adeptes des sites de jeu en ligne? Les bonus seront interdits à partir de ce dimanche

A partir de dimanche, les sites de jeux en ligne ne seront plus autorisés à offrir des bonus à leurs clients, tels que dix euros de jeu gratuit ou le doublement d'un premier dépôt pour l'ouverture d'un compte, rapporte samedi Het Belang van Limburg sur la base d'une décision du Conseil d'Etat.



Juste avant les élections, le gouvernement fédéral avait approuvé la loi sur les jeux de hasard, à laquelle le ministre Koen Geens travaillait depuis des années. L'une des mesures était la limitation à 275 euros de bonus proposés par les sites de jeux en ligne par mois, qui encouragent en réalité les internautes à s'inscrire ou à continuer à jouer. Cette disposition légale n'a toutefois pas plu à Fremoluc SA, une société d'Ixelles qui gère des bowlings, des bars à snooker et des cafés. Les établissements horeca étant interdits de proposer des jeux gratuits ou tout autre forme de bonus, l'entreprise ixelloise estimait qu'il était question de "concurrence déloyale". Elle a dès lors saisi le Conseil d'Etat qui a soulevé dans un arrêt que la loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999 contenait déjà une interdiction de primes. Le jugement a été examiné par la Commission des jeux de hasard, qui a interdit par la suite à toutes les sociétés de paris en ligne et aux casinos en ligne de proposer des bonus à partir du 1er mars.