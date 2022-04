Adorable: la naissance de faucons pèlerins filmée en direct à Bruxelles (vidéo)

Quels sont ces oiseaux qui sifflent sur nos têtes? Des faucons pèlerins, évidemment! Comme tous les ans, les couples de faucons pèlerins sont revenus se nicher en haut des édifices de Bruxelles… Pour couver les œufs.

Ce rituel marque dans la capitale belge le retour du printemps. A ce jour, 12 couples de faucons ont trouvé refuge dans la ville. La couvaison chez ces oiseaux dure 32 jours. Six semaines plus tard, ils atteignent déjà l’âge de prendre leur envol. Ils feront alors environ un kilo, alors qu’ils ne pèsent que 35 grammes à la naissance.

Cette année, pour observer ce phénomène, le musée de Sciences naturelles de Bruxelles a tissé un réseau entre ville, communes, ULB et nombreux autres partenaires pour installer des caméras HD à proximité des nids, afin d’être au plus près de ce cycle de la vie. Les vidéos sont visibles sur le site fauconspelerins.be, créé par les équipes du musée bruxellois. En voici donc un extrait.

Des oiseaux extraordinaires

Sur le site du musée de Sciences naturelles, on peut lire que les faucons pèlerins sont des "oiseaux extraordinaires". "Pourquoi extraordinaires? Car le Faucon pèlerin est l’animal le plus rapide du monde! Il est capable de poursuivre une proie en piqué à près de 400 km/h! Plus rapidement qu’une Formule 1 donc! Et évidemment, les Pèlerins ne se contentent pas de cette vitesse vertigineuse, ils adaptent la trajectoire de leur vol à celle de leur proie afin, dans une manœuvre incroyable, de s’en saisir", explique l’établissement. Puis il précise que les faucons pèlerins sont malheureusement victimes des pesticides de l’agriculture alimentaire, qui a "quasi exterminé les Faucons pèlerins d’Europe et d’Amérique du Nord au cours de la seconde moitié du XXème siècle".

Raison de plus pour observer leur existence!