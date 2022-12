Adrien Rassenfosse éliminé en quarts de finale en Tunisie, mais médaillé en double

(Belga) Adrien Rassenfosse a été éliminé en quarts de finale du simple garçons en U19 aux Mondiaux de tennis de table juniors, samedi, à Radès, en Tunisie.

Adrien Rassenfosse, 15e mondial dans sa catégorie, a été battu par le Chinois Chen Yuanyu 3 sets à 1 (12-10, 11-7, 3-11, 11-8, 9-11 et 14-12). En 8es de finale, le jeune Belge avait écarté le Portoricain Angel Naranjo (ITTF 31) 4 sets à 1. En double, associé au Japonais Hayata Suzuki, Adrien Rassenfosse est assuré d'une médaille déjà après avoir écarté les Français Felix Lebrun et Thibault Poret en demi-finales 3 sets à 2 (13-11, 6-11, 11-7, 6-11, 11-9). L'or ou l'argent attend le Belge dans une finale face aux Chinois Lin Shidong et Chen Yuanyu samedi soir. Chez les filles U19, Sara Devos (ITTF 197 chez les U19) avait été éliminée au premier tour (16e de finale) par la Taïwanaise Chen Chi-Shiuan (ITTF 23) 4 sets à 1 (4-11, 11-4, 11-8, 11-7, 11-6). Dans la catégorie U15, Lilou Massart (ITTF 119 chez les U15) a été éliminée par la Chinoise Yan Yutong (ITTF 24) 4 sets à 1 (7-11, 11-8, 11-3, 11-7 et 11-8) Lilou Massart, joueuse de Basècles, est championne d'Europe dans sa catégorie depuis juillet dernier, une première en simple pour la Belgique chez les jeunes. Associée à l'Espagnole Maria Berzosa, Lilou Massart a été éliminée en double par les Chinoises Xiang Junlin et Yan Yutong 3 sets à 2 (7-11, 11-7, 11-7, 10-12 et 11-8). En double mixte, toujours en U15, la Belge, avec le Bulgare Yoan Velichkov, a été sortie en 16es de finale par la Thaïlandaise Phatsaraphon Wonglakhon et le Tunisien Wassim Essid 3 sets à 0 (11-8, 11-8, 14-12). (Belga)