Affaire Jürgen Conings - La ministre de l'Intérieur a clôturé la phase fédérale du plan national terrorisme

(Belga) Alors que le corps sans vie de Jürgen Conings a été retrouvé dimanche, la ministre de l'Intérieur a clôturé la phase fédérale du plan national terrorisme, sur conseil du Centre de crise national, annonce ce dernier dans un communiqué.

Le plan d'urgence national terrorisme a été activé le mardi 18 mai. Il s'agissait de la première mise en place effective du plan national terrorisme depuis son entrée en vigueur en mai 2020. "Après la découverte du corps sans vie du fugitif, il n'est plus nécessaire de maintenir la phase fédérale", souligne le Centre de crise national. "Sur base des récents éléments, l'OCAM a confirmé qu'il ne s'agit plus d'une menace imminente et les mesures de protection actuellement en place autour de ce dossier ont été adaptées", poursuit-il. (Belga)