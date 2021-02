Affaire Nethys: des perquisitions en cours au Parlement wallon

"Des magistrats et des enquêteurs sont présents ce vendredi matin dans les bâtiments du Parlement de Wallonie", confirme le greffier de l'assemblée, Frédéric Janssens. Selon plusieurs sources, ces perquisitions seraient liées à l'instruction judiciaire en cours dans l'affaire Nethys et viseraient plus particulièrement les bureaux du président du parlement régional, le socialiste Jean-Claude Marcourt.



D'après Le Vif, ce dernier est suspecté d'être la principale "main invisible" politique avalisant les décisions stratégiques importantes prises au sein du groupe Nethys ces quinze dernières années. Parmi celles-ci figure notamment la décision prise en mai 2018 par le comité de rémunération de Nethys de verser de faramineuses indemnités "de rétention" à certains membres de l'ex-management de Nethys.