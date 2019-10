Affaire Nethys: des perquisitions sont en cours chez Stéphane Moreau et François Fornieri

Des perquisitions étaient en cours jeudi au siège de l'intercommunale liégeoise Enodia/Nethys, rue Louvrex, a appris Le Soir à bonnes sources. Selon le journal, d'autres perquisitions sont menées en parallèle aux domiciles de Stéphane Moreau et de l'homme d'affaires liégeois François Fornieri.



D'après Le Soir, l'Office central pour la répression de la corruption est également sur place. Ces perquisitions font suite à la dénonciation pénale du ministre de tutelle Pierre-Yves Dermagne (PS) dans le dossier de la vente des actifs de Nethys. "On parle de faits allégués d'abus de confiance, de prise illégale d'intérêt et d'association de malfaiteurs", écrit le quotidien. Le parquet général de Liège n'a pas commenté l'information.