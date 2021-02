Affluence à la Côte: appel du bourgmestre et de la police à ne plus se rendre à Ostende

(Belga) Le bourgmestre d'Ostende, Bart Tommelein, et la police appellent samedi les gens à cesser de se rendre dans la ville côtière en raison de la fréquentation importante enregistrée dans certaines stations balnéaires pour ce dernier week-end ensoleillé du congé de détente (Carnaval). L'affluence est très forte à Ostende et les parkings viennent à manquer.

"Les parkings sont remplis et il y a beaucoup de monde. Ce n'est pas une bonne idée de se rendre tous à Ostende pour le moment", a souligné le chef de corps Philip Caestecker. Le bourgmestre Bart Tommelein estime également que l'afflux est trop important. "La fréquentation est forte dans les rues commerçantes et sur la digue. C'est gérable mais il ne faut pas que d'autres personnes viennent s'ajouter." Le baromètre d'affluence à la Côte enregistrait samedi une fréquentation importante à Coxyde, Nieuport, Le Coq, Blankenberge et Knokke-Heist. Mais la situation y reste gérable. A Blankenberge, la rue commerçante a cependant dû être fermée durant quelques minutes en matinée en raison de l'arrivée d'un train rempli de passagers. "Le train roulait à 95% de sa capacité. C'était en fait trop, et nous avons donc dû intervenir pendant quelques minutes. Tous les autres trains devraient fonctionner à 40% de leur capacité. Les foules restent tout de même gérables et les gens adhèrent clairement aux règles", a pour sa part indiqué la bourgmestre, Daphné Dumery. (Belga)