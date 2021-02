Affluence à la Côte: le bourgmestre d'Ostende demande d'éviter le centre-ville dimanche

(Belga) Le bourgmestre d'Ostende, Bart Tommelein (Open Vld), demande aux touristes d'éviter le centre-ville de la cité côtière dimanche. Des stewards supplémentaires seront encore déployés pour gérer l'affluence. Une fréquentation importante a été enregistrée dans certaines stations balnéaires pour ce dernier week-end ensoleillé du congé de détente (Carnaval). Mais la journée s'est déroulée sans heurts.

Vu l'afflux, la police et le bourgmestre ont appelé samedi les touristes à arrêter de se rendre dans la ville côtière, où les places de parking ont même manqué. Dimanche, les véhicules seront orientés vers des parkings périphériques. "Ostende est assez grande. Je demande donc aux gens de rejoindre des endroits plus calmes et de ne pas tous se rendre dans le centre", insiste Bart Tommelein. (Belga)