Affluence à la Côte - Le système de réservation à nouveau en place pour les principales plages d'Ostende

(Belga) Le système de réservation sur les trois plages les plus fréquentées d'Ostende sera à nouveau activé ces samedi 15 et dimanche 16 août, a indiqué la ville mardi. Au total, 15.000 personnes sont admises chaque jour sur ces plages.

Le week-end du 15 août est traditionnellement un week-end de foule au littoral. La ville d'Ostende a donc décidé de relancer son processus d'enregistrement pour trois de ses plus grandes plages: Klein Strand, Groeistrand et Groot Strand. Le système permet d'assurer les mesures de distanciation sociale sur ces plages. Sur les autres plages, l'enregistrement n'est pas nécessaire. Les plages affichaient presque complet samedi dernier. Tout le monde peut s'inscrire gratuitement à partir de mardi via le site web visitoostende.be/strand, l'office du tourisme d'Ostende, le UiTloket ou le numéro gratuit 0800/62.167. Cet enregistrement garantit une place sur les plages du centre avant 15 heures. Le système pourrait être prolongé au-delà de la mi-août. (Belga)