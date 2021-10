AG insurance: les syndicats protestent contre un nouveau règlement sur le télétravail

L'agitation sociale gagne l'assureur AG Insurance: les syndicats, à l'exception du syndicat chrétien ACV Puls, organisent des actions symboliques cette semaine et n'excluent pas une grève. La cause de ce mouvement d'humeur: le système de télétravail envisagé par la direction.



D'après les syndicats, la direction se serait montrée irrespectueuse vis-à-vis du personnel en refusant de négocier une convention collective de travail pour le télétravail. Elle aurait également voulu faire signer aux employés un avenant individuel au contrat de travail, sous la menace. "Si vous ne signez pas avant le 8 octobre, vous ne serez pas autorisé à télétravailler un seul jour après cette date", tel est le message intégré par les travailleurs. Le point de rupture le plus important, selon Chris Wauman, représentant BBTK/SETCa, porte sur la suppression de l'enregistrement du temps de travail en cas de télétravail.

"Auparavant, lorsque nous nous rendions au bureau, la plupart des employés disposaient d'un badge pour pointer à l'entrée et à la sortie. Quand les employés effectuaient des heures supplémentaires, ils accumulaient des récups. Mais cela ne devrait plus être le cas avec le nouveau système de télétravail. Cependant, les chiffres montrent que les gens effectuent plus d'heures à la maison qu'ils ne le devraient."

Vers un préavis de grève?

Dans leurs griefs, les syndicats pointent aussi un manque chronique de personnel, une charge de travail excessive dans presque tous les services et l'absence de compensation pour les efforts fournis pendant la crise Covid, alors que l'entreprise "réalise des bénéfices de plus d'un demi-milliard d'euros depuis des années".

Les représentants du personnel attendent à présent une nouvelle "proposition améliorée" de la direction, qui témoigne d'un réel "respect" pour le personnel. En fonction de l'évolution du dossier, les syndicats pourraient décider vendredi de déposer un préavis de grève ou non.

"C'est une option. Tout dépendra de la stratégie du personnel et de ce que décidera la direction", indique Chris Wauman. Cette semaine, les syndicats ont appelé les employés à se rendre en masse au bureau, mardi et jeudi, afin de signer une pétition rejetant explicitement la proposition de télétravail. Cette pétition aurait déjà récolté 1.000 signatures.