Agnès et Pascal, dit "Pickwick motivé", se sont rencontrés au Makro: "Il travaillait en rayon et moi à la caisse, l'amour s'est installé"

Les six magasins que compte Makro en Belgique ouvriront pour la dernière fois le vendredi 30 décembre et fermeront donc définitivement leurs portes le samedi 31 décembre, rapporte le site spécialisé dans la distribution Gondola. L'entreprise sera ensuite mise en liquidation ou en faillite.



Des personnes travaillaient dans ces magasins depuis plusieurs années. Des couples s'y sont même formés. Agnès, 32 ans de carrière, et Pascal, 35 ans de carrière, ont de nombreux souvenirs au Makro de Lodelinsart. "Il travaillait en rayon et moi j'étais caissière à l'époque. Je n'avais pas encore mon contrat définitif. Quand on avait peu de clients, les caissières allaient en renfort dans les rayons. De fil en aiguille, en discutant l'amour s'est installé", raconte Agnès Dofny, ancienne réassortisseuse au magasin Makro de Lodelinsart.



Le mariage du couple avait même été communiqué au sein du journal interne de l'entreprise. Lors de la cérémonie, de nombreux collègues étaient présents.



"C'était un mariage Marko", plaisante Pascal "Pickwick motivé" Deneufbourg,ancien conducteur de chariot élévateur au Makro de Lodelinsart. "C'était une belle fête, à moto avec pas mal de collègues".





Agnès, les larmes aux yeux, confie que ses collègues sont "des amis" qui vont énormément lui manquer.



Pour le couple, Marko est plus qu'un lieu de travail. C'est un lieu communautaire qui a façonné des vies.



Le groupe Makro Cash & Carry Belgium avait obtenu une protection contre ses créanciers par le tribunal de l'entreprise d'Anvers en septembre jusqu'à la mi-janvier. Cette décision a été suivie d'une procédure de vente de tout ou partie de la chaîne de magasins. Le groupe comprenait 11 magasins du grossiste en restauration Metro, dont neuf ont été rachetés par le groupe néerlandais Sligro, et six magasins de la chaîne de supermarchés Makro. Seule une offre a été formulée pour les magasins Makro mais elle a été rejetée.