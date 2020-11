Agressions de policiers: tolérance zéro et sanctions plus rapides pour les auteurs

Les agresseurs de policiers seront désormais plus rapidement sanctionnés, c’est une information RTL INFO. Ces dernières semaines, plusieurs faits ont été signalés, notamment lors de contrôles covid. Dernier fait en date: dimanche à Laeken en région bruxelloise, des agents ont été caillassés alors qu'ils intervenaient suite à une tentative de vol dans une ambulance en intervention.



La loi et les sanctions prévues ne changent pas, mais l'application des sanctions sera désormais plus rapide. Et il n'y aura plus la moindre impunité. C'est ce qu'a décidé le Ministre de la justice, Vincent Van Quickenborne, en accord avec les procureurs généraux du pays.



Désormais, les agressions qui provoquent une incapacité de travail d'au moins un jour chez le policier, seront sanctionnées. Alors que ces derniers temps, un malfrat n'était poursuivi que s'il avait causé un "stop" d'au moins 4 mois, chez le policier.

Comparution immédiate et médiation



La procédure pour aboutir à la sanction, est également revue. Pour être rendue plus rapide : l'agresseur d'un policier sera entendu dans les 48h, par un procureur. Et une décision tombera dans la foulée : pour les faits les plus graves, l'auteur des faits sera immédiatement traduit devant un juge d'instruction.

Pour les autres faits moins graves, la procédure accélérée, le snelrecht, sera d'application : dans les deux mois, l'auteur des faits se verra proposer une médiation ou une formation. Pour comprendre par exemple, l'utilité de la police et le tort que cause son geste à la personne, à la profession, et à la vie en société.

Cette nouvelle procédure sera dévoilée officiellement dans le courant de la matinée.