À quoi ressemblera l'agriculture du futur? Certains professionnels investissent aujourd'hui dans les nouvelles technologies pour améliorer le rendement de leur exploitation et faciliter leur vie au quotidien. Nos reporters ont rencontré des agriculteurs qui intègrent déjà ces nouvelles techniques dans leurs installations.

La ferme visitée par notre équipe à Hombourg ressemble de loin à toutes les autres. Mais dans celle-ci, les vaches décident elles-mêmes quand sonne l’heure de la traite. Un robot les accueille, il leur lave le pis, et avec une technique infrarouge, il place les trayeuses. Tout se passe sans l’intervention de l’homme.

C'est transféré avec le wi-fi dans l'ordinateur de la maison pour tout savoir sur la vache"

Le garçon du fermier nous le confirme: c’est un jeu d’enfant… Sauf lorsque l’une d’entre elles traine la patte. "Je vais aller dans l'étable pour chercher la vache numéro 3. Si elles ont un problème, on doit aller nous-même", explique Morgan Niessen, le fils de l'agriculteur.

Et ce n’est pas tout: un autre robot distribue le fourrage et nettoie en passant le sol de l’étable. Les vaches ont même le wi-fi. Un capteur à la patte, au cou et un collier vont jusqu’à donner la température et compter le nombre de pas. "Avec les capteurs qu'elles ont, c'est transféré avec le wi-fi dans l'ordinateur de la maison pour tout savoir sur la vache", indique Toine Niessen, un autre fils de l'agriculteur.

Si ce sont les enfants du propriétaire qui nous expliquent tout cela, c'est tout simplement parce que celui-ci est occupé à d’autres tâches.

Je le délègue au robot, comme ça moi je gagne du temps pour les loisirs et faire d'autres tâches

Ce genre de systèmes automatiques et connectés, c’est exactement ce que la nouvelle génération de professionnels demande.

Un autre agriculteur que nous avons rencontré, cette fois à Montzen, vient de faire construire un tout nouveau bâtiment. Évidemment très automatisé et… évidement parfois en panne. "C'est la toute première fois que je le mets en route parce qu'il a été installé il y a deux ou trois jours maintenant. J'espère qu'il va bien vouloir m'écouter", lance Fabrice Peutat en riant, alors qu'il essaie de faire fonctionner un appareil à distance avec son smartphone.

Son robot capricieux devra aspirer le sol et le laver des déjections. Avant, ce travail prenait plusieurs heures par jour à l'agriculteur. "C'est un travail qui est contraignant. Je le délègue au robot, comme ça moi je gagne du temps pour les loisirs et faire d'autres tâches dans la ferme également", nous confie Fabrice.

Même plus besoin de porter le saut de lait

Pour gagner du temps, il faut gagner en rendement. Toutes les nouvelles technologies s’y mettent. Du positionnement satellite pour des moissonneuses quasi autonome jusqu'au saut de lait que l’on ne porte plus et qui reste chaud. "Maintenant on n'a plus besoin de porter ses cruches comme avant. Ici on va chez le veau, il reçoit sa dose de lait, ses deux litres de lait, et après il peut boire. Le lait est toujours homogénéisé, à bonne température", affirme Harry Lennertz, représentant de l'entreprise d’équipements d'agriculture Fullwood.

La foire agricole de Battice en a fait sa thématique: l’agriculture intelligente. C’est le seul moyen pour soulager des agriculteurs qui bossent 12h par jour sans jamais prendre de vacances.