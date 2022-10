Aide fédérale pour le gaz et l’électricité: le forfait pourrait-il être prolongé au-delà du mois de mars? La réponse de la ministre de l'Energie

La ministre de l'Énergie, Tine Van der Straeten (Groen) était l'invité de 7h50 de Fabrice Grosfilley ce matin sur Bel RTL. Elle est notamment revenue sur l'aide d'à peu près 200 euros, pendant cinq mois, sur les factures d'énergie.

"Les factures sont énormes (elle peuvent parfois atteindre les 1.000 euros) et ont augmenté de manière très explosive. Il fallait des mesures exceptionnelles. On fait tout ce qu'on peut. On va aller capter les surprofits chez les grandes entreprises, qui font des bénéfices exceptionnels, pour ensuite aider les ménages", indique-t-elle.

Pourrait-on aller plus loin que les 200 euros d'aide (pour à la fois le gaz et l'électricité) pour tout ceux qui avaient un contrat variable?

"Ici, on parle du paquet de base avec les 200 euros, mais il y aussi d'autres mesures qui étaient déjà décidées comme par exemple la réduction de la TVA, mais aussi la prime chauffage. Si on prend le total de toutes les mesures décidées par le gouvernement fédéral, ça revient à une aide de 2.000 euros par an, par ménage".

Est-ce que les aides s'arrêteront au mois de mars si les prix restent haut et qu'on doit continuer à se chauffer? "Oui, l'aide pourra être prolongé. Jusqu'à présent, le gouvernement a toujours prolongé les mesures quand la crise persistait. On continue à faire un monitoring, jour après jour, pour voir comment les prix évoluent. On a toujours dit qu'on ne laisserait personne de côté. Notre mesure contre les surprofit est en tout cas en place jusqu'au 30 juin. Cela va de soi que tout euro qu'on taxe chez les grandes entreprises, qui font des bénéfices, on va les redonner à nos ménages."