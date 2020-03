Alain-Gérard, contaminé par le coronavirus, nous explique comment se déroule son confinement depuis huit jours

Alain-Gérard Krupa est contaminé par le coronavirus depuis huit jours. L'échevin de Neupré est confiné chez lui. Il est intervenu en direct dans l'émission spéciale sur le coronavirus diffusée sur RTL-TVI ce vendredi soir. L'interview s'est faite via Skype. Nous lui avons demandé comment se passait sa mise en quarantaine.

"Depuis huit jours, c'est des hauts, des bas. Parfois des poussées de fièvre. Toujours des toux assez importantes. Beaucoup de vigilance et d'attention. Beaucoup de patience surtout. Moi qui suis relativement en bonne santé, je pense beaucoup aux personnes les plus fragiles et je me dis que ça ne doit pas être facile. Il faut véritablement préserver les personnes les plus fragiles car, croyez-moi, c'est long, c'est lent et ce n'est pas toujours facile", a témoigné Alain-Gérard Krupa.

"Je ressens une immense fatigue. Les nuits sont difficiles, on ne dort pas bien. Il y a différentes symptômes qui surgissent, des migraines, une toux qui est assez importante et parfois difficilement arrêtable. Je suis dans un état fébrile. Comme on le dit souvent, c'est une grosse grippe. Mais dans une grosse grippe on peut prendre des médicaments pour éradiquer le problème. Ici c'est autre chose apparemment, il faut être prudent", a encore confié Alain-Gérard Krupa.

A la fin de son intervention en direct, Alain-Gérard Krupa a partagé une anecdote: "Il y a deux jours je me suis levé un peu plus tard, et que je suis arrivé devant ma porte, j'avais trois bols de soupe qui étaient apportés par des personnes de mon entourage. Ça fait vraiment plaisir qu'on est accompagné, suivi et soutenu".