Alain tombe nez à nez avec l'animal qui a amoché son chien: "J'ai estimé son poids à 8 kg, il avait les dents en avant et des yeux noirs"

Alain s'est précipité dehors avec une lampe torche afin de trouver l'animal qui avait attaqué Naya, son chien. L'homme est tombé nez à nez avec un énorme rongeur. "Il était dans le fond. Je me suis rendu compte que c'était un énorme rat. J'ai estimé son poids assez vite à 7 ou 8 kg. Il avait des dents en avant et des yeux noirs. Il était très agressif", a expliqué l'homme.

Ce dernier a pris une fourche et a tué l'animal. Il s'agit d'un ragondin, une espèce de rongeurs. L'animal de près d'un mètre a sévèrement amoché Naya, son chien. "On a eu de la chance d'avoir un jeune vétérinaire qui est venu s'occuper du chien en pleine nuit. On a opéré le chien sur la table à 1 h du matin", a expliqué Alain.



