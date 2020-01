Aldi rappelle des chipolatas pour cause de salmonelle

En concertation avec l'Afsca, Aldi rappelle vendredi les chipolatas au porc et veau de la marque Meat For You. Une analyse menée par le fournisseur a mis en évidence la présence de la bactérie salmonelle dans la viande. La chaîne de magasins demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente pour être remboursé.

Aldi a décidé de rappeler les chipolatas Meat For You qui ont été vendues dans des barquettes en plastique jusqu'au 2 janvier. L'emballage porte le numéro de lot 19007385 et la date limite de consommation est le 06/01/2020.

Il est expressément demandé de ne pas consommer ces chipolatas. La salmonelle présente dans ces saucisses cause une infection dont les symptômes sont les suivants : fièvre, crampes abdominales et diarrhée. Ces symptômes se déclarent généralement six à 72 heures après consommation et le risque est plus élevé chez les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodépressives. Il est recommandé de consulter un médecin sans délai si ces effets se manifestent. Pour toute information complémentaire, Aldi est joignable à l'adresse customercarefr@aldi.be.