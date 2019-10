Aldi rappelle son rosbif cuit Délifin en raison de présence possible de listeria

Aldi, en consultation avec l'Agence fédérale de la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), a décidé vendredi de rappeler le rosbif cuit 100 grammes de la marque Délifin, en raison de la présence possible de la bactérie listeria.



Le rappel concerne le rosbif cuit conditionné en paquet de 100 grammes de la marque Délifin dont les dates de péremption expirent le 13 octobre. Le produit était en vente dans les magasins Aldi jusqu'au 4 octobre. La listériose peut être dangereuse pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes à faible immunité et les personnes âgées. Elle se marque par les symptômes suivants: nausées et vomissements, douleurs abdominales, diarrhée ou constipation, maux de tête et fièvre permanente. Il est demandé aux personnes ayant acheté ce produit de ne pas le consommer et de le ramener dans le magasin où ils l'ont acheté. L'article leur sera remboursé. Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent prendre contact avec ALDI via contact@aldi.be