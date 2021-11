Alexander De Croo à la COP 26: "La Belgique va contribuer à hauteur de 200 millions d’euros à la lutte contre la déforestation"

Le Premier ministre Alexander De Croo a pris la parole à la Conférence international sur le climat à Glasgow. Il a évoqué les inondations meurtrières de juillet dernier et proposé de nouveaux engagements en matière de lutte contre le changement climatique. La Belgique va allouer 200 millions d'euros au cours des prochaines années à la lutte contre la déforestation dans le monde, a annoncé le Premier ministre Alexander De Croo, ce mardi, devant la COP26.

Le Premier ministre a insisté sur l’importance d’agir, au-delà des discours. A cet égard, il a rappelé que la liste des pays touchés par le changement climatique s’est allongée cet été. La Belgique a subi des inondations dévastatrices qui ont coûté la vie à 41 personnes.

Il a rappelé les engagements de la Belgique et de l’Union européenne. Alexander De Croo a pointé la volonté de notre pays d'investir pour rester l’un des leaders mondiaux en termes de production d’énergie éolienne offshore. Il a aussi indiqué que la Belgique allait contribuer à hauteur de 200 millions d’euros à la lutte contre la déforestation.





Cette somme de 200 millions d'euros sera versée sur une période de cinq ans et proviendra du budget de la coopération au développement. Une partie du montant sera consacré à un programme international qui mobilisera au moins 1,5 milliard de dollars sur la période 2021-2025 pour protéger les forêts, tourbières et puits du carbone du bassin du Congo.

Une augmentation de 60% du financement climat

L'effort belge s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large qui voit une centaine de pays s'engager à l'occasion de la COP26 à mettre un terme à et à inverser le phénomène de déforestation dans le monde. Les pays qui ont adopté la déclaration, parmi lesquels figurent le Brésil, l'Indonésie, la République démocratique du Congo ou la Russie, abritent ensemble 85% des forêts mondiales. L'initiative bénéficiera d'un financement public de 12 milliards de dollars octroyé par 11 pays, dont la Belgique, et l'Union européenne, et d'un financement privé de 7,2 milliards de dollars consenti par une trentaine d'institutions financières.

Le Premier ministre belge a également souligné dans son discours, à l'occasion du "sommet des dirigeants mondiaux" en ouverture de la COP26, que la Belgique avait augmenté de 60% son financement climat à destination des pays pauvres et des plus vulnérables aux changements climatiques. Le montant versé par le fédéral sera porté de 100 millions d'euros en 2021 à 112,5 millions d'euros en 2022. En 2020, le montant était encore de 70 millions d'euros annuels.