Alexander De Croo annonce une mesure de dédommagement  suite à la panne chez Proximus: "Il y aura une règle qui s'applique à tous les opérateurs"

Le vice-premier ministre, Alexander De Croo, était l'invité d'Antonio Solimando ce matin à 7h50 sur Bel RTL. Il a annoncé que le dédommagement sera systématique dès 12 heures de panne.

L'opérateur Proximus a connu une panne importante, notamment pour ses services de télévision, la semaine dernière. Il a proposé à ses clients de les dédommager, mais vous, vous voulez rendre ces dédommagements obligatoires. Comment allez-vous vous y prendre?





"En fait, on était en train de préparer, depuis des mois déjà, une formule de dédommagement quand il y a une panne plus longue. C'est un produit technique, une panne ça peut arriver, mais quand c'est plus long, ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de dédommagement. Vous payez un certain montant pour avoir un service pendant un mois, si pendant une journée ce service n'est pas accessible, c'est normal qu'il y ait une compensation commerciale. Et donc, à partir de mars, il y aura une règle qui s'applique à tous les opérateurs : quand il y a une panne qui est plus longue que 12 heures, il y aura un dédommagement d'un jour d'abonnement, et ça peut devenir plusieurs jours de valeur d'abonnement".





Ça veut dire qu'on va contraindre tous les opérateurs, en cas de panne, y compris quand il y a des pannes locales, de rembourser de l'argent à leurs clients?





"Ce que Proximus a fait maintenant, c'est un geste commercial qui est donner accès à des produits additionnels. C'était bien gentil mais ce qu'on propose ici, c'est un remboursement commercial quand il y a une panne. C'est normal : vous payez pour un service. Si pendant quelques jours, vous n'avez pas accès à ce service, même à un niveau très local, c'est normal qu'il y ait un dédommagement commercial".