Le Premier ministre Alexander De Croo a souhaité adresser un message aux Belges suite au passage au code orange dont l'entrée en vigueur est prévue le 18 février prochaine. "Je voudrais remercier tous les Belges pour les efforts collectifs et j'ai une pensée pour le personnel soignant", dit-il. "Beaucoup d'entre vous n'ont pas eu de période de Noël normale car il y avait une grosse pression. J'ai également une grosse pensée pour les indépendants. Merci d'avoir tenu."

Pour Alexander De Croo, l'évolution va dans le bon sens mais il faut rester prudent. "C'est un pas en avant énorme mais ça serait une erreur de croire que nous sommes parvenus à éradiquer le virus", indique le Premier ministre. "Nous avons vu par le passé qu'on pouvait avoir de mauvaises surprises".

Elio Di Rupo pense au code jaune en mars

Elio Di Rupo, le Ministre-président de la Région Wallonne souhaite quant à lui faire confiance aux Belges. "Nous pouvons avoir confiance", dit-il. "Le virus est toujours là donc, de grâce, prenez la troisième dose. Ca évitera des cas extrêmes et même la mort. Gardez aussi les mesures de sécurité classique."

Il envoie également un espoir pour le mois prochain. "On veut donner un élan à nos concitoyens et on espère encore de meilleurs nouvelles en mars et le passage au code jaune."

> Passage au code orange le 18 février: qu'est-ce que ça change?